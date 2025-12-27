Una di famiglia - The Housemaid recensione | un prevedibile ma irresistibile guilty pleasure
Il thriller di Paul Feig finisce per ricercare un'eleganza narrativa decisamente goffa e inappropriata. Tutto prevedibile, ma l'intrattenimento non manca. Amanda Seyfried e Sydney Sweeney valgono la visione. In sala dal 1 gennaio. Il problema principale di Una di Famiglia - The Housemaid? Si prende troppo sul serio. Visto il tono, vista la struttura, visti i colori, una maggior leggerezza umorale avrebbe forse aiutato, tracciando un testo compiuto di sicuro impatto popolare. Perché non c'è dubbio, il film diretto da Paul Feig - ancora indeciso su cosa fare da grande - e basato sull'omonimo romanzo firmata da Freida McFadden punta - lecitamente - all'intrattenimento duro e puro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
