un santo stefano solidale oltre 340 i pasti preparati e consegnati dalla croce verde

Sono stati otre 340 i pasti da asporto preparati e consegnati dalla Croce Verde di Lucca ieri, nel giorno di Santo Stefano: rinnovata dunque la bella tradizione del pranzo natalizio del Sodalizio di viale Castracani, che ha raggiunto addirittura la 126esima edizione. Numeri purtroppo da record, segnala l’associazione, con un +15 per cento rispetto alle festività del 2024. E sono stati invece una ventina i volontari, coadiuvati da due Scout CNGEI Piana Mediavalle lucchese, che hanno organizzato una sorta di “catena di montaggio solidale“ per la preparazione dei pasti take away, secondo un menù pensato per andare incontro a differenti esigenze di tipo etico, culturale e confessionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

