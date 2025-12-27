Un regalo di Natale tra le navate. Riapre il santuario della Celletta.

E’ stato riaperto a Natale l’antico Santuario della Celletta. Il seicentesco tempio, realizzata dall’architetto Giovan Battista Aleotti, poliedrico luminare del Rinascimento non solo ferrarese, su progetto incompiuto di Nicolò Balestri, dedicato alla " Madonna col Bambinello ", è tornato fruibile ai fedeli, ai turisti, ma soprattutto all’intera comunità locale. Oggi monumento nazionale, scampò al devastante terremoto che il 7 ottobre del 1624 rase al suolo la città e dintorni. E che per questo gli argentani ancora oggi lo venerano, con pellegrinaggi votivi e una serie di funzioni religiose. Una secolare targa che è stata affissa all’ingresso, ricorda quel terribile giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

