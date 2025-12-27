Un recupero che sa di giustizia La casa della mafia va ai nonni

L’ex abitazione della mafia diventa il nuovo centro anziani. Dopo due anni di pratiche, Ornago inaugura in via per Vimercate. "Una casa che si apre", ha detto il sindaco Daniel Siccardi al taglio del nastro. Nel 2023 lo stabile era stato consegnato al Comune dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’edifico è stato poi riqualificato dall’Amministrazione, che ha potuto contare su un finanziamento regionale a copertura dei costi di metà dei lavori. "Per anni questo stabile è stato simbolo di tutt’altro – ha aggiunto il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

