Nella zona di via del Redolone sorgerà nei prossimi mesi un nuovo immobile logistico. Questo è quanto si evince dal progetto unitario convenzionato che è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta Lunardi, a seguito della proposta inoltrata dal soggetto privato ’Cese Spa’ che nel frattempo avrebbe ceduto l’area alla Kryalos. E che fa seguito al protocollo d’intesa annunciato la scorsa estate tra quest’ultima società (che opera sul mercato immobiliare italiano, con un portafoglio di 500 immobili in gestione in tutta Italia) il Comune di Serravalle e la Regione Toscana. L’intervento in questione si estende complessivamente su circa 72mila metri quadri e prevede "la realizzazione di un immobile a destinazione d’uso produttivo-logistica, con superficie massima edificabile di 28mila metri quadri e che l’intervento è finalizzato ad accogliere attività nei settori della produzione e della logistica, con una stima occupazionale di circa 100 addetti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un polo logistico al posto di Fendi. In arrivo nuovi posti di lavoro

