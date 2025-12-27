Un polo logistico al posto di Fendi In arrivo nuovi posti di lavoro
Nella zona di via del Redolone sorgerà nei prossimi mesi un nuovo immobile logistico. Questo è quanto si evince dal progetto unitario convenzionato che è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta Lunardi, a seguito della proposta inoltrata dal soggetto privato ’Cese Spa’ che nel frattempo avrebbe ceduto l’area alla Kryalos. E che fa seguito al protocollo d’intesa annunciato la scorsa estate tra quest’ultima società (che opera sul mercato immobiliare italiano, con un portafoglio di 500 immobili in gestione in tutta Italia) il Comune di Serravalle e la Regione Toscana. L’intervento in questione si estende complessivamente su circa 72mila metri quadri e prevede "la realizzazione di un immobile a destinazione d’uso produttivo-logistica, con superficie massima edificabile di 28mila metri quadri e che l’intervento è finalizzato ad accogliere attività nei settori della produzione e della logistica, con una stima occupazionale di circa 100 addetti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Un nuovo polo logistico in arrivo a Romentino
Leggi anche: Gruppo AB: nuovi affari per 200 milioni di euro, in arrivo 100 posti di lavoro
Un polo logistico al posto di Fendi. In arrivo nuovi posti di lavoro.
Un polo logistico al posto di Fendi. In arrivo nuovi posti di lavoro - Cambia il progetto in via del Redolone: l’area è stata ceduta alla società Kryalos, del settore immobiliare. msn.com
Polo logistico per Fendi a Serravalle Pistoiese - La Regione Toscana sostiene il settore del lusso come uno dei più vitali e con grande potenziale. lanazione.it
La Regione Toscana supporta Fendi nel nuovo polo logistico pistoiese - La Regione Toscana scende in campo per supportare il nuovo polo logistico di Fendi a Serravalle pistoiese, confermando quindi l’ulteriore investimento della maison nell’orbita di Lvmh. milanofinanza.it
Kiwi Sport House: un taglio del nastro che racconta una storia! Lentiai di Borgo Valbelluna, 23 dicembre 2025 Non è stata una semplice inaugurazione, quella del nuovo polo logistico Kiwi Sport House. È stata piuttosto una narrazione corale, - facebook.com facebook
Le speranze sono finite. Intorno alle 12 del 21 dicembre Dario Cipullo è stato trovato senza vita nel canale Cavour ad Agognate, nel Novarese, non molto distante dal casello autostradale e dal polo logistico di Amazon. Gli investigatori sono al lavoro per capir x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.