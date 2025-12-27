Un percorso formativo contro molestie e vulnerabilità negli spazi pubblici inaugurato IncludiMe

Ha preso ufficialmente il via IncludiMe, il nuovo percorso formativo rivolto alla cittadinanza, con il primo appuntamento tenutosi negli spazi del Centro Esisto di Villa Dante. Il percorso segue la positiva esperienza di formazione del personale addetto alla guida dei mezzi delle Partecipate ATM.

