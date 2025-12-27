Un pasto e un sorriso | la missione della Pubblica Assistenza di Lugo per non lasciare nessuno solo a Natale

Solidarietà e vicinanza tornano protagoniste a Lugo in occasione delle festività natalizie. Anche quest’anno, il progetto "Non più soli" ha rinnovato il suo impegno verso gli anziani più fragili e soli della comunità, portando loro non solo un pasto caldo, ma un momento di autentica condivisione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

