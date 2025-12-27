Un passo avanti per sostenibilità | più tempo per innovare i frantoi oleari |
C’è più tempo per investire in innovazione e sostenibilità nei frantoi oleari italiani. Con un decreto firmato dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è stata ufficialmente prorogata la scadenza per la rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR nell’ambito della Missione 2. 🔗 Leggi su Today.it
