un nuovo patto sociale contro il landinismo

È ormai chiaro che il "landinismo" è la malattia senile di certo sindacalismo. Ma le vere conseguenze economico sociali del signor Landini non sono state sin qui ben esplorate. Secondo gli artt. 39 e 40 della Costituzione e secondo la nostra costituzione materiale, la vera funzione dei sindacati dovrebbe essere soprattutto quella della contrattazione collettiva. Landini e la sua Cgil non sembrano invece molto presi dalle brighe di una sana contrattazione collettiva. Una delle ragioni per cui in questi anni abbiamo avuto ritardi nella stipula di tanti contratti collettivi di settore è l'apparente scarsa motivazione della Cgil rispetto a questa sua funzione istituzionale e le divisioni in senso a quello che un tempo era la triplice sindacale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

