Un grado in più e 290 giorni senza pioggia | gli incredibili cambiamenti climatici a Viterbo negli ultimi 18 anni

L'Istat ha diffuso l'aggiornamento al 2023 della serie storica delle statistiche meteoclimatiche di precipitazione e temperatura per tutti i 109 capoluoghi di provincia. Sono stati rilasciati indicatori di temperatura media, massima e minima annua, precipitazione totale annua e un insieme di.

