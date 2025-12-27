' Un giocattolo per Natale' | Gioventù Nazionale consegna doni per i bambini del reparto di Pediatria di Frosinone

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come da anni ormai nella mattinata della vigilia Natale Gioventù Nazionale ha consegnato doni ai piccoli pazienti del reparto di pediatria di Frosinone. Presenti durante la consegna il Consigliere Regionale Daniele Maura, il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Armando Conte e una folta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

un giocattolo per natale giovent249 nazionale consegna doni per i bambini del reparto di pediatria di frosinone

© Frosinonetoday.it - 'Un giocattolo per Natale': Gioventù Nazionale consegna doni per i bambini del reparto di Pediatria di Frosinone

