' Un giocattolo per Natale' | Gioventù Nazionale consegna doni per i bambini del reparto di Pediatria di Frosinone
Come da anni ormai nella mattinata della vigilia Natale Gioventù Nazionale ha consegnato doni ai piccoli pazienti del reparto di pediatria di Frosinone. Presenti durante la consegna il Consigliere Regionale Daniele Maura, il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Armando Conte e una folta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
