un capodanno per tutti la musica invade le piazze e i fuochi non fanno paura

di Anna Marchetti "Musica, luci, ghiaccio, spettacolo, tradizione e innovazione". A Fano sarà un crescendo di eventi da oggi a mercoledì 31 dicembre con il clou della festa di San Silvestro in piazza XX Settembre insieme a Radio Studio Più. Nella notte più lunga dell’anno Fano sarà pronta ad accogliere il 2026 con un doppio evento musicale nel cuore della città. In piazza XX Settembre, sotto l’albero, il dj set curato da Radio Studio Più – con Walter Massa vocalist e dj Mauro Gagliardini – sarà il cuore pulsante della festa fino al countdown di mezzanotte. Prima, alle 22, davanti al Teatro della Fortuna, il concerto della giovane cantautrice fanese Asia Antonietti, talento emergente del pop italiano capace di emozionare con testi profondi e una voce autentica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

