Un Capodanno da Regina | ecco il programma

Cattolica diventerà un grande palco sotto le stelle per un’indimenticabile Capodanno. Dal pomeriggio del 31 dicembre fino alle prime ore del nuovo anno, ci sarà musica con dj set diffusi nelle piazze e vie del centro della città, radio show in collaborazione con Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma e il travolgente concerto live dei " JJ Vianello & gli Intoccabili ". A dare il benvenuto al 2026, con il tradizionale countdown scandito insieme alle persone in piazza, ci sarà l’amministrazione comunale che salirà sul palco davanti a Palazzo Mancini insieme con speaker e musicisti. Ma le feste della Regina, come da tradizione, proseguono in spiaggia, la mattina del primo gennaio 2026, con il tuffo di Capodanno nelle gelide acque del nostro mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

