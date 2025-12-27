Un calciatore del Napoli finito nel mirino di un club di Premier

La cessione di Niclas Füllkrug al Milan, arrivata con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha aperto un vuoto importante nell’attacco del West Ham. Gli Hammers, che avevano puntato sull’esperienza e sul fisico del centravanti tedesco per affrontare una stagione impegnativa in Premier League e nelle competizioni europee, si ritrovano ora costretti a . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Inter, quel calciatore nerazzurro è finito nel mirino di una big! Spunta la richiesta del club, tutti i dettagli Leggi anche: Napoli, non solo Politano: un altro big azzurro è finito nel mirino dei club arabi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato, è in scadenza di contratto e finisce nel mirino del Napoli: Conte vuole esperienza; Napoli, da Lucca a Vergara: cinque chiavi per il mercato; ?? NAPOLI. Mainoo operazione difficile, Lucca nel mirino del West Ham; Allegri, multa da 10 mila euro dopo l'aggressione ad Oriali durante Napoli-Milan. Un calciatore del Napoli finito nel mirino di un club di Premier - La cessione di Niclas Füllkrug al Milan, arrivata con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha aperto un vuoto importante nell’attacco del West ... dailynews24.it

Calciomercato Cagliari, confermato il duello per un giocatore del Napoli: le ultime - Calciomercato Cagliari, è stato confermato il duello di mercato con una squadra di Serie A per un giocatore del Napoli di Antonio Conte Il mercato invernale entra nel vivo e i riflettori si accendono ... cagliarinews24.com

Calciomercato, è in scadenza di contratto e finisce nel mirino del Napoli: Conte vuole esperienza - Il Napoli inizia a muoversi concretamente sul calciomercato di gennaio e un nome pesante emerge dal panorama europeo: Leon Goretzka. msn.com

? EFFETTO DOMINO! LA LITE DI SALAH CHE PUÒ CAMBIARE TUTTO ALLA ROMA + MAGASSA

Il fenomeno del Barça vuole un calciatore della SSC Napoli: "Deve giocare con me" https://bit.ly/4p3P7vy - facebook.com facebook

ESCL. #Inter, #Milan e #Napoli in Italia si sono informate per Radu #Dragusin. La #Juve potrebbe pensarci in caso di cessione di un difensore. Il #Tottenham lo valuta 30mln €, ma potrebbe aprire anche a un prestito con opzione. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.