Un autodidatta sfida i grandi della Dakar | Mathieu Serradori

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serradori, originario del Var, è una figura che incarna la determinazione dell’outsider: un autodidatta con alle spalle una carriera lunga e poliedrica, che parte dalle moto per arrivare ai buggy e poi ai prototipi a trazione integrale. La sua prima Dakar risale al 2009, quando affrontò il raid sudamericano su due ruote, concludendo al 51° . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: Defender Dakar D7X-R: il nuovo simbolo di resistenza pronto per la Dakar 2026

Leggi anche: Dakar – Sfida totale nei “leggeri”, Challenger e SSV

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il prototipo T1+ sfida i grandi alla Dakar - La spagnola Ebro ha svelato il prototipo con cui parteciperà all'edizione 2026 della Dakar in Arabia Saudita. quattroruote.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.