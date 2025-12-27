Un anno sabbatico dopo il liceo, non per girare il mondo prima di tornare sui banchi universitari ma per imbracciare un’arma e avere un assaggio dell’esercito. Il governo di Sua Maestà è pronto a lanciare un nuovo programma di gap year, appunto anno sabbatico, a scopo di addestramento. L’esercito, la marina reale e l’aeronautica militare apriranno agli inizi del 2026 alle adesioni a nuovi programmi creati ad hoc per i neolaureati. Questi, prima ancora di scegliere una strada per la continuazione dei loro studi o per l’ingresso nel mondo del lavoro, avranno così la possibilità di toccare con mano la vita militare. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Anno di riflessione importante per la formazione”, meglio conosciuto come “Anno sabbatico”: cos’è e come richiederlo

Leggi anche: L’Esercito presenta ai cittadini abruzzesi le attività formative e le possibilità di arruolamento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un anno sabbatico per i ragazzi nell’esercito, l’idea del governo Uk per spingere l’arruolamento - Il gap year sarà proposto a chi ha meno di 25 anni per toccare con mano la vita militare. open.online