Un altro intervento per Thalia. La madre lancia la raccolta fondi.

di Marco Corsi Torna a farsi sentire la voce di Valeria, la madre di Thalia, la bambina affetta da una grave malformazione congenita a una gamba, per aggiornare pubblicamente sul percorso di cura della figlia e annunciare nuovi sviluppi. Tra questi, l’avvio di una nuova raccolta fondi in vista di un futuro intervento chirurgico negli Stati Uniti, necessario per un ulteriore allungamento dell’arto. La pagina social dedicata a Thalia era nata sei anni fa, in uno dei momenti più difficili per la famiglia. Un periodo segnato da ricoveri continui, lunghi viaggi oltreoceano e da una scelta non semplice: affidarsi alle cure del dottor Dror Paley, in America, considerato uno dei massimi esperti mondiali in chirurgia ricostruttiva degli arti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

