Un altro attentato a Latina | all' alba esplode una bomba in via Corridoni

Un altro attentato a Latina, all'alba di oggi, sabato 27 dicembre. Questa volta però tutto è avvenuto in un quartiere lontano dalle zone rosse istituite dalla prefettura all'inizio di dicembre, tra i palazzi Arlecchino, viale Nervi e viale Kennedy.Un ordigno rudimentale è infatti esploso in via.

un altro attentato a latina all alba esplode una bomba in via corridoni

