Un albero un messaggio | a Grottaminarda Natale è anche sensibilizzazione contro la violenza sulle donne
Scarpe, rose e nastri rossi per uno dei 40 Alberi di Natale posizionati lungo il Corso di Grottaminarda.Cittadini, negozianti, gruppi di bambini, ciascuno, spontaneamente, ne ha addobbato uno per rendere ancor di più l'atmosfera natalizia.Un messaggio che va oltre le feste: contro la violenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
