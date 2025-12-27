un 2025 di sviluppo e soddisfazioni per il valtiberina tennis

Arezzo, 27 dicembre 2025 – . Il circolo di Sansepolcro ha archiviato l’anno con la tradizionale cena di Natale che ha rinnovato un momento di ritrovo e di festa alla presenza di atleti, tecnici, dirigenti, soci, sponsor e collaboratori dove sono stati ripercorsi i traguardi raggiunti e dove sono stati condivisi gli obiettivi per il futuro. A tracciare il bilancio è stato il presidente Carmelo Gambacorta che ha ricordato la crescita della scuola tennis, il consolidamento del gruppo di maestri, la bontà della sinergia con il Tennis Giotto e i positivi risultati raggiunti sul campo, consolidando il ruolo del Valtiberina Tennis come punto di riferimento per l’insegnamento della disciplina nell’intera vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

