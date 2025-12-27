Un 18enne accoltellato a Napoli è in gravi condizioni

27 dic 2025

Un 18enne incensurato è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito da due fendenti mentre si trovava con degli amici. E’ accaduto la scorsa notte a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia. Secondo i primissimi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo il ragazzo, mentre passeggiava in compagnia di amici, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

