Ultimo weekend 2025 con più sole poi la svolta | in arrivo freddo intenso e gelate

(Adnkronos) – Dopo la lunga fase di maltempo il sole tornerà a splendere sull’Italia; tuttavia per gli ultimi giorni dell'anno è attesa una svolta meteo e i primi giorni del 2026 saranno decisamente freddi. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il miglioramento delle condizioni del tempo dopo le piogge e le nevicate dell’ultimo periodo grazie all’avanzata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Estate di San Martino tra sole e nebbia in Lombardia. Poi la svolta meteo: pioggia, freddo e gelate. Dove e quando

Leggi anche: Torna La Niña, un nome tenero che porta l’inverno con freddo intenso e forti nevicate in arrivo in Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Furti e truffe un inizio weekend da più di 100mila euro di bottino.

COSA FARE A VERONA Dieci idee per l'ultimo weekend del 2025: 26-29 dicembre Venerdì 26 dicembre I The Fletchers - Garage rock’n’ roll Ca' Bottona di Costermano Sabato 27 dicembre Andy MacFarlane e Nicolò Fiori Ca' Bottona di Costermano Sa - facebook.com facebook