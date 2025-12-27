PISTOIA Anche quest’anno, il Comune ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio e botti durante le festività di fine anno, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della civile convivenza. Il provvedimento sarà in vigore dalle 16 del 31 dicembre fino alla stessa ora del 1° gennaio. L’ordinanza vieta l’uso di petardi, castagnole e altri materiali pirotecnici su tutto il territorio comunale, sia in spazi pubblici che privati, qualora l’uso di questi materiali possa recare danno a terzi o danneggiare aree pubbliche. Il divieto include anche le lanterne cinesi volanti, che rappresentano un serio rischio per la sicurezza degli edifici, delle persone e per l’ambiente e, più in generale, è vietato l’uso di ogni altro oggetto volante tipo mongolfiera che abbia a bordo materiali infuocati o con fiamma libera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ultimo dell'anno in sicurezza. Senza fuochi d'artificio e lanterne. Attenzione agli amici animali

