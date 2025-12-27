Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu sempre nel mirino del Galatasaray! Le parole di Chivu in conferenza stampa
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 27 DICEMBRE. Calciomercato Inter, Çalhano?lu resta al centro del piano del Galatasaray: cosa filtra in vista di gennaio. Calciomercato Inter, il club turco non molla Çalhano?lu e prepara l’assalto estivo sfruttando il contratto in scadenza Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter: «Dobbiamo osare, non possiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calhanoglu giocherà Atalanta-Inter? Le ultime sulle condizioni del turco dopo l'infortunio; Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Chivu: 'Calhanoglu c'è, da valutare se dal 1''.
Atalanta-Inter, Chivu: "Calhanoglu è a disposizione, su Frattesi…" - Il Bologna mette in difficoltà un po' tutti, in questo è simile all'Atalanta. sport.sky.it
Inter, torna il caso mercato: Calhanoglu, dentro o fuori. C'è il sostituto - Già quest'estate a un passo dall'addio, i nerazzurri non possono permettersi di mandarlo a scadenza: c'è il sostituto ... tuttosport.com
L’Inter e Calhanoglu si preparano all'addio: dal contratto al boom di Stankovic, le 4 ragioni della possibile separazione - La scadenza di contratto nel 2027, gli infortuni, la corte dei club di Istanbul e i progressi di Stankovic al Bruges potrebbero spingere l'Inter a salutare Calhanoglu al termine della stagione ... sport.virgilio.it
