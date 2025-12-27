Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu sempre nel mirino del Galatasaray! Le parole di Chivu in conferenza stampa

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 27 DICEMBRE. Calciomercato Inter, Çalhano?lu resta al centro del piano del Galatasaray: cosa filtra in vista di gennaio. Calciomercato Inter, il club turco non molla Çalhano?lu e prepara l’assalto estivo sfruttando il contratto in scadenza Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter: «Dobbiamo osare, non possiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live calhanoglu sempre nel mirino del galatasaray le parole di chivu in conferenza stampa

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu sempre nel mirino del Galatasaray! Le parole di Chivu in conferenza stampa

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: inizia la collaborazione con Red Bull! Le parole di Chivu in conferenza stampa pre Milan

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Roma Inter LIVE: le parole del tecnico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calhanoglu giocherà Atalanta-Inter? Le ultime sulle condizioni del turco dopo l'infortunio; Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Chivu: 'Calhanoglu c'è, da valutare se dal 1''.

ultimissime inter live calhanogluAtalanta-Inter, Chivu: "Calhanoglu è a disposizione, su Frattesi…" - Il Bologna mette in difficoltà un po' tutti, in questo è simile all'Atalanta. sport.sky.it

ultimissime inter live calhanogluInter, torna il caso mercato: Calhanoglu, dentro o fuori. C'è il sostituto - Già quest'estate a un passo dall'addio, i nerazzurri non possono permettersi di mandarlo a scadenza: c'è il sostituto ... tuttosport.com

ultimissime inter live calhanogluL’Inter e Calhanoglu si preparano all'addio: dal contratto al boom di Stankovic, le 4 ragioni della possibile separazione - La scadenza di contratto nel 2027, gli infortuni, la corte dei club di Istanbul e i progressi di Stankovic al Bruges potrebbero spingere l'Inter a salutare Calhanoglu al termine della stagione ... sport.virgilio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.