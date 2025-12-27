ultima riunione di giunta prima del nuovo anno

La giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2025, dopo che il 18 dicembre scorso si è svolto anche l’ultimo consiglio comunale dell’anno, con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028. Nel 2025 le sedute si sono svolte totalmente in presenza con la possibilità per alcuni componenti della giunta, in casi straordinari, di collegarsi in videoconferenza durante le sedute settimanali come accaduto per l’assessore al turismo ed allo sport Gaia Morara, in occasione proprio dell’ultima giunta. Durante il 2025 si sono svolte 53 sedute della giunta comunale, guidata dal sindaco Matteo Gozzoli, affiancato dal vicesindaco Lorena Fantozzi e dagli assessori Jacopo Agostini, Mauro Gasperini, Gaia Morara ed Emanuela Pedulli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

