Udinese-Lazio 1-1 | Vecino illude Sarri Davis pareggia al 95esimo
La Lazio pareggio per uno a uno contro l'Udinese nell'ultima del 2025. In piena emergenza a centrocampo senza Basic, Rovella e Guendouzi, e con Noslin titolare al posto di Castellanos, la squadra di Sarri trova il vantaggio grazie al gol di Vecino, fortunato nel suo tiro di fuori nel trovare la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
