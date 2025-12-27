Peccato, due bei gol, Vecino e Davis, in una partita equilibrata che lascia l’amaro in bocca per il rigore che il Var ha negato alla Lazio per le due mani che hanno aiutato l’Udinese a battere Provedel evitando all’ultimo minuto la sconfitta. Insomma, il tocco di mano di Davis, il tocco decisivo, è da rigore oppure no? L’arbitro Colombo lascia correre, i romani protestano, il Var ci pensa un po’ e poi decide per il no. Certo, annullare il bellissimo gol di Davis sarebbe stato un delitto contro la bellezza del gioco del calcio e un colpo al cuore dei tifosi friulani. Ma il tocco c’è stato! L’azione travolgente che ha portato Davis a battere Provedel è da manuale del calcio, con i difensori laziali andati in confusione lasciando all’attaccante lo spazio libero per sparare il pallone in rete. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Udinese-Lazio 1-1, due mani bianconere in area non bastano

Leggi anche: Marusic cade in area, Gila tocca di mano: rigori ‘fantasma’ in Udinese-Lazio?

Leggi anche: Formazioni ufficiali Udinese Lazio, le scelte dei due allenatori per la 17a giornata di Serie A

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La preview di -Lazio; Serie A Enilive | Udinese-Lazio, i numeri in casa dei friulani; Serie A: Udinese-Lazio 1-1; Udinese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Udinese-Lazio 1-1: video, gol e highlights - Dopo un primo tempo senza grossi spunti, la gara si accende nella ripresa: un'occasione importante da una ... sport.sky.it