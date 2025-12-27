Udinese-Lazio 1-1 due mani bianconere in area non bastano
Peccato, due bei gol, Vecino e Davis, in una partita equilibrata che lascia l’amaro in bocca per il rigore che il Var ha negato alla Lazio per le due mani che hanno aiutato l’Udinese a battere Provedel evitando all’ultimo minuto la sconfitta. Insomma, il tocco di mano di Davis, il tocco decisivo, è da rigore oppure no? L’arbitro Colombo lascia correre, i romani protestano, il Var ci pensa un po’ e poi decide per il no. Certo, annullare il bellissimo gol di Davis sarebbe stato un delitto contro la bellezza del gioco del calcio e un colpo al cuore dei tifosi friulani. Ma il tocco c’è stato! L’azione travolgente che ha portato Davis a battere Provedel è da manuale del calcio, con i difensori laziali andati in confusione lasciando all’attaccante lo spazio libero per sparare il pallone in rete. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
