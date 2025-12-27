Udinese-Lazio 1-1 Davis pareggia al 95?
Finisce 1-1 la sfida tra Udinese e Lazio, nel match del Bluenergy Stadium valido per la 17a giornata di Serie A. Succede tutto nel finale di gara: al 80? con un tiro da fuori sblocca il risultato Vecino, complice una decisiva deviazione di Solet che beffa Padelli. In pieno recupero però Davis con un gran sinistro supera Provedel e realizza il gol del pari, al 95?. I biancocelesti salgono così a 24 punti in classifica, all’ottavo posto, mentre i friulani salgono a quota 22, in decima posizione. Udinese-Lazio: il tabellino del match. Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (dal 42’ st Palma), Solet; Zanoli (dal 42’ st Miller), Piotrowski, Karlstrom (dal 42’ st Buksa), Ekkelenkamp, Bertola (dal 20’ st Kamara); Zaniolo, Davis. 🔗 Leggi su Lapresse.it
