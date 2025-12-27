Udinese-Lazio 1-1 | Davis la pareggia all' ultimo secondo dopo il vantaggio di Vecino
Udine 27 dicembre 2025 - Pari tra le polemiche a Udine, dove la Lazio viene rimontata all'ultimo secondo dai padroni di casa. Il vantaggio anche un po' fortunoso di Vecino viene raggiunto dalla rete di Davis nel finale. Finisce così 1-1 al Bluenergy Stadium, ma i biancocelesti recriminano sulla rete siglata dal bomber inglese. Due tocchi di mano nell'azione del pari friulano vengono considerati non punibili dall'arbitro Colombo e dal Var, lasciando così l'amaro in bocca ai capitolini. In classifica invece il punto raccolto dalle due squadre lascia entrambe nel gruppo centrale di classifica, non permettendo a nessuna di agganciare il trenino per l'Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
