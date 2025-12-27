Inter News 24 Udinese Lazio, a Vecino ha risposto Davis! Tutti i dettagli sulla partita giocata quest’oggi valevole per il campionato di Serie A. Udinese Lazio si chiude con un pareggio carico di tensione e proteste, deciso solo all’ultimo secondo da un episodio destinato a far discutere. Finisce 1-1 la sfida delle 18, con i friulani che trovano il pari in extremis grazie a una prodezza di Keinan Davis, dopo il vantaggio biancoceleste firmato da Matías Vecino. La gara, nel complesso equilibrata, ha visto un’ Udinese più continua nel controllo del gioco soprattutto nel primo tempo, ma poco incisiva negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Udinese Lazio 1-1, beffa finale al Bluenergy Stadium: Davis risponde a Vecino tra le polemiche

