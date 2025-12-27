Udinese Lazio 1-1 beffa finale al Bluenergy Stadium | Davis risponde a Vecino tra le polemiche
Inter News 24 Udinese Lazio, a Vecino ha risposto Davis! Tutti i dettagli sulla partita giocata quest’oggi valevole per il campionato di Serie A. Udinese Lazio si chiude con un pareggio carico di tensione e proteste, deciso solo all’ultimo secondo da un episodio destinato a far discutere. Finisce 1-1 la sfida delle 18, con i friulani che trovano il pari in extremis grazie a una prodezza di Keinan Davis, dopo il vantaggio biancoceleste firmato da Matías Vecino. La gara, nel complesso equilibrata, ha visto un’ Udinese più continua nel controllo del gioco soprattutto nel primo tempo, ma poco incisiva negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Davis risponde a Vecino, l'Udinese agguanta la Lazio al 95' (1-1)
Leggi anche: Beffa Lazio: Vecino la illude, poi l'Udinese pareggia con Davis al 95' fra le proteste |?Crollo Fiorentina a Parma
La preview di -Lazio; Serie A Enilive | Udinese-Lazio, i numeri in casa dei friulani; Serie A: Udinese-Lazio 1-1; Udinese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.
Udinese-Lazio 1-1: video, gol e highlights - Dopo un primo tempo senza grossi spunti, la gara si accende nella ripresa: un'occasione importante da una ... sport.sky.it
Serie A, Udinese-Lazio 1-1: Davis beffa i biancocelesti al 95’ - Sarri va in vantaggio con un'autorete di Solet all’80’, pareggio bianconero allo scadere tra le polemiche ... msn.com
Lazio beffata in extremis dall’Udinese - Ospiti subito pericolosi: al 7' Noslin fa partire un tiro dal limite dell’area che si stampa sul palo. sportal.it
"#UdineseLazio" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Serie A. In campo Pisa-Juventus: sfida testa-coda A Udinese-Lazio 1-1: i friulani pareggiano al 95esimo. Finale con polemica Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.