Udinese Lazio 0-0 LIVE | finisce il primo tempo
Udinese Lazio LIVE: la cronaca e diretta del match dei biancocelesti contro i bianconeri La Lazio vuole fare un balzo importante in classifica affrontando invece l’Udinese che dopo il ko contro la Fiorentina (e le ultime polemiche non vuole lasciare nulla al caso). Segui con noi di CalcioNews24 la cronaca dei biancocelesti. UDINESE-LAZIO: SEGUI QUI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#UdineseLazio 0-0 14 | Yellow card for Cataldi (Lazio) #ForzaUdinese #AlèUdin x.com
