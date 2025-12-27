Udine un finale che spacca la partita | Lazio ripresa al 95’
Al Bluenergy Stadium finisce senza vincitori ma non senza strascichi. Udinese e Lazio si dividono la posta con un 1-1 maturato negli ultimi quindici minuti, in una partita che sembrava destinata a scivolare via e che invece esplode nel recupero tra gol, VAR e polemiche. Un punto che muove la classifica di entrambe, ma che lascia sensazioni opposte: la Lazio mastica amaro, l’Udinese si aggrappa a un finale di orgoglio. Lazio più pericolosa nel primo tempo. La prima parte di gara racconta una Lazio più intraprendente. Il nome che emerge è quello di Noslin, l’unico capace di accendere la manovra offensiva. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Spalletti nel post partita di Juventus Cagliari: «Abbiamo vinto meritatamente, ma dobbiamo concretizzare di più. Yildiz è quello che ha l’intuizione che spacca la partita»
Leggi anche: Trevisani: ”Chi ha fatto la differenza in Napoli-Juve? Neres che spacca la partita e Hoylund
Regalo natalizio dell'Apu, i bianconeri vincono il derby contro Treviso.
DIRETTA/ Udinese Lazio (risultato finale 1-1): Davis pareggia al 95'! (Serie A, 27 dicembre 2025) - Serie A, Diretta Udinese Lazio, streaming video tv: i friulani arrivano da un 5- ilsussidiario.net
Udinese-Napoli 1-0, risultato finale della partita di Serie A: decisivo il gol di Ekkelenkamp, gli highlights - 0: il risultato finale, gol di Ekkelenkamp. fanpage.it
Fiorenza Cedolins. . Strepitoso finale de Il barbiere di Siviglia al Teatrone di Udine Stagione Opera Operetta Danza Direttrice artistica Fiorenza Cedolins Direttore @enricocalesso Regia scene costumi @pierluigipizzi Allestimento e produzione @teatrove - facebook.com facebook
NutriBullet Treviso, coach Rossi: “Udine più lucida nel finale, ma stiamo acquisendo solidità” @Sportando x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.