Udine un finale che spacca la partita | Lazio ripresa al 95’

Al Bluenergy Stadium finisce senza vincitori ma non senza strascichi. Udinese e Lazio si dividono la posta con un 1-1 maturato negli ultimi quindici minuti, in una partita che sembrava destinata a scivolare via e che invece esplode nel recupero tra gol, VAR e polemiche. Un punto che muove la classifica di entrambe, ma che lascia sensazioni opposte: la Lazio mastica amaro, l'Udinese si aggrappa a un finale di orgoglio. Lazio più pericolosa nel primo tempo. La prima parte di gara racconta una Lazio più intraprendente. Il nome che emerge è quello di Noslin, l'unico capace di accendere la manovra offensiva.

