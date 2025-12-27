Udine un finale che spacca la partita | Lazio ripresa al 95’

Lungo l’arco di una partita equilibrata, Udinese e Lazio si sono divise un punto nel finale, con un 1-1 deciso negli ultimi minuti. Al Bluenergy Stadium, il match è stato caratterizzato da momenti di tensione, verifiche del VAR e discussioni, culminando in un risultato che riflette l’andamento equilibrato dell’incontro. Un risultato che lascia comunque aperti diversi spunti di riflessione per entrambe le squadre.

Al Bluenergy Stadium finisce senza vincitori ma non senza strascichi. Udinese e Lazio si dividono la posta con un 1-1 maturato negli ultimi quindici minuti, in una partita che sembrava destinata a scivolare via e che invece esplode nel recupero tra gol, VAR e polemiche. Un punto che muove la classifica di entrambe, ma che lascia sensazioni opposte: la Lazio mastica amaro, l'Udinese si aggrappa a un finale di orgoglio. Lazio più pericolosa nel primo tempo. La prima parte di gara racconta una Lazio più intraprendente. Il nome che emerge è quello di Noslin, l'unico capace di accendere la manovra offensiva.

Udinese-Napoli 1-0, risultato finale della partita di Serie A: decisivo il gol di Ekkelenkamp, gli highlights - 0: il risultato finale, gol di Ekkelenkamp. fanpage.it

Lazio, finale infuocato a Udine: Cataldi a rischio squalifica? - Non solo l'amarezza per il pareggio arrivato a tempo quasi scaduto e le polemiche per il presunto tocco irregolare di Davis. fantacalcio.it

Udine, finale bollente per la Lazio! Pareggio amaro e polemiche per il gol di Davis: ora occhi puntati sul Giudice Sportivo. Cataldi a rischio squalifica L'ironia verso l'arbitro Colombo potrebbe costargli caro. La Lazio di Sarri mantiene il silenzio stampa facebook

Lazio beffata nel finale a Udine: a Vecino risponde Davis. Dubbi sul gol bianconero x.com

