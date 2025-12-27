UcrainaMeloni | Mantenere unità vedute

21.35 Nell'ambito del processo per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina,la premier Meloni ha partecipato,insieme ad altri leader,a una telefonata con il presidente Zelensky alla vigilia del suo incontro col presidente Trump e ha condiviso e ribadito"l'importanza di mantenere l'unità di vedute tra partner europei,Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi 4 anni di conflitto". "Solo attraverso questa unità-ha dettola Russia può essere posta di fronte alle proprie responsabilità e spinta a sedersi al tavolo dei negoziati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

