Ucraina Zelesnky | Da Trump per la pace Putin | Senza intesa prenderemo il Donbass con la forza
Alla vigilia del faccia a faccia con Donald Trump a Mar-a-Lago, Volodymyr Zelensky descrive l'inferno scatenato dalle forze russe nella notte su Kiev: uno dei bombardamenti più massicci degli ultimi mesi, quasi 500 droni e una quarantina di missili concentrati in dieci ore. Quei raid smascherano "il vero atteggiamento di Vladimir Putin e della sua cerchia: nessuna volontà di porre fine alla guerra", ha accusato il leader ucraino, prima di prendere la rotta della Florida, facendo tappa in Canada per un colloquio con il premier Mark Carney e un'ultima videoconferenza con gli alleati europei per serrare i ranghi L'articolo Ucraina, Zelesnky: “Da Trump per la pace”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Ucraina, Putin: “Kiev via dal Donbass, o lo prenderemo con la forza”. Trump: “Colloqui buoni, percorso accidentato”. Incontro a Miami tra l’uomo di Zelensky e gli inviati Usa
Leggi anche: Ucraina, Putin: “Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza” – La diretta
Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Zelensky da Trump, dai territori alla centrale di Zaporizhzhia: tutti i nodi che frenano la pace in Ucraina; Ucraina, Zelensky alza la voce: Pace non ad ogni costo. La nuova proposta di Trump.
Incontro Storico tra Zelensky e Trump: Nuove Prospettive per la Pace in Ucraina - Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, previsto per questo fine settimana in Florida. notizie.it
Zelensky e Trump: Un Incontro Decisivo per la Pace in Ucraina - Il incontro tra Zelensky e Trump potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale nel conflitto ucraino. notizie.it
Zelensky vola da Trump: "I bombardamenti sono la risposta di Mosca alla pace". Putin: "Kiev non vuole finire la guerra con mezzi pacifici" - Il presidente ucraino vuole trattare il piano di pace con il capo della Casa Bianca, mentre la Russia continua a colpire l'Ucraina con una raffica di droni e missili ... today.it
Trump deluso da Zelensky: “Non ha letto il piano di pace”
Radio1 Rai. . #Ucraina L'incontro di domani Trump-Zelensky, sarà preceduto da una videoconferenza oggi, con Von der Lyen e alcuni leader Ue. Intanto, dopo il massiccio raid russo notturno su Kiev, la Polonia fa decollare i jet e chiude due aeroporti. Nel vi - facebook.com facebook
Il Presidente Volodymyr Zelensky ha salutato gli ucraini alla vigilia di Natale, affermando che, "nonostante tutte le sofferenze che ha portate", la Russia non è in grado di "occupare" ciò che più conta: l'unità dell'Ucraina. Zelensky ha anche augurato la morte x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.