Ucraina si allarga l’indagine per corruzione Caos in Parlamento | gli agenti tentano di perquisire gli uffici ma la sicurezza non li fa entrare

C'è una nuova indagine per corruzione che vedrebbe coinvolti alcuni deputati di Kiev. Lo ha annunciato la Nabu, l'Agenzia anticorruzione ucraina, i cui funzionari hanno provato in queste ore a entrare nel Parlamento per effettuare delle perquisizioni, ma sono stati bloccati dai servizi di sicurezza. «Nabu e Sap (la Procura speciale anticorruzione – ndr), a seguito di un'operazione sotto copertura, hanno smascherato un gruppo criminale organizzato che includeva alcuni attuali membri del parlamento», ha dichiarato l'agenzia in una nota. «I dipendenti del Dipartimento di Sicurezza dello Stato stanno opponendo resistenza agli agenti della Nabu durante le azioni investigative» in Parlamento, si legge ancora nella nota.

Corruzione, l’Ue avverte l’Ucraina: “Lo scandalo vi danneggia la reputazione”. E Zelensky sanziona il suo sodale indagato - Lo scandalo della corruzione in Ucraina sollevato dall’operazione Midas, dopo l’addio al governo del ministro della Giustizia e dell’Energia, scuote Kiev ma l’eco arriva forte e chiaro fino a ... ilfattoquotidiano.it

Ucraina, scandalo corruzione: si dimettono i ministri della Giustizia e dell'Energia. Cosa è successo e il ruolo di Zelensky - La premier ucraina Yulia Svyrydenko ha annunciato che la ministra dell'Energia, Svitlana Grynchuk, e il ministro della Giustizia, German Galushchenko, hanno rassegnato le dimissioni a seguito dello ... corriereadriatico.it

Scandalo corruzione in Ucraina, l’ipotesi di Caracciolo: “Gli americani conducono le ...

