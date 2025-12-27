Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "C'è un tavolo di trattativa aperto e quindi più che di mandare armi per attaccare, per offendere, per distruggere, puntiamo sulla strategia difensiva, sulla logistica, su come proteggere i civili, su come riscaldarli, su come curarli". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio libertà, Giovanni Sallusti, a proposito del varo del decreto legge sugli aiuti all'Ucraina. "Non penso che sia uno scandalo -ha aggiunto- e non bisogna essere al servizio di Putin o dell'Armata Rossa per chiedere prudenza in un momento in cui le parti quantomeno stanno parlando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Salvini, 'cambiata situazione, in decreto legge difesa e protezione civili'

Leggi anche: Ucraina, Salvini: "Decreto sia diverso dagli anni passati, focus su difesa e non offesa"

Leggi anche: Ucraina: Salvini, 'grazie alla Lega decreto non semplicemente su armi'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dalle pensioni alle armi a Kiev. Ora Salvini presenta il conto; Meloni alla Camera verso il Consiglio europeo: le comunicazioni in diretta | Meloni alla Camera: «Non manderemo soldati in Ucraina. Da Mosca pretese irragionevoli: va mantenuta la pressione; Ucraina, Salvini: “Kiev non potrà vincere sul campo, è arrivato il momento di fermarsi”; Salvini, Lega voterà decreti sulle armi solo con un cambio di passo.

Salvini dice ancora no al decreto Armi: «Non sono servite a interrompere la guerra» - A esplicitare i desiderata della Lega è stato il senatore Claudio Borghi: «Non voteremo una semplice ennesima riproposizione del vecchio decreto Armi». editorialedomani.it