Ucraina raffica di attacchi a Kiev | i soccorsi nel palazzo sventrato
Raffica di attacchi russi su Kiev. La capitale ucraina è stata colpita con missili e droni all’alba di sabato: almeno 11 persone sono rimaste ferite alla vigilia del nuovo incontro tra Zelensky e Trump in Florida, in programma domani. Esplosioni hanno scosso Kiev per ore mentre missili balistici e droni colpivano la città. Nelle immagini i soccorsi in uno dei palazzi colpiti Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk: l'edificio è sventrato
Le notizie di mercoledì 17 dicembre sul conflitto in Ucraina; Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Ucraina, Rutte: se Europa non si riarma in fretta, rischi sicurezza già da 2027. Kiev: esercito si ritira da Siversk; Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: raffica di missili e droni. Zelensky: Russia colpisce strutture civili.
Ucraina, raffica di attacchi a Kiev: i soccorsi nel palazzo sventrato - La capitale ucraina è stata colpita con missili e droni all'alba di sabato: almeno 11 persone sono rimaste ferite alla vigilia del nuovo incontro tra Zele ...
La Russia ha di nuovo attaccato Kiev, prima dell'incontro tra Trump e Zelensky - Nella notte l'esercito russo ha colpito la capitale ucraina con missili e droni, ferendo almeno cinque persone ...
Attacchi nella notte contro Kiev, Mosca lancia missili ipersonici. Oggi Trump e Zelensky in call con i leader europei - Cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi sferrati nella notte dai russi in molti distretti di Kiev.
Mentre il complicato valzer diplomatico prosegue senza finora riuscire a mettere a tacere i cannoni, l'Ucraina accusa le truppe d'invasione russe di aver lanciato un'altra terribile raffica di fuoco
