Ucraina raffica di attacchi a Kiev | i soccorsi nel palazzo sventrato

Raffica di attacchi russi su Kiev. La capitale ucraina è stata colpita con missili e droni all’alba di sabato: almeno 11 persone sono rimaste ferite alla vigilia del nuovo incontro tra Zelensky e Trump in Florida, in programma domani. Esplosioni hanno scosso Kiev per ore mentre missili balistici e droni colpivano la città. Nelle immagini i soccorsi in uno dei palazzi colpiti Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Le notizie di mercoledì 17 dicembre sul conflitto in Ucraina; Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Ucraina, Rutte: se Europa non si riarma in fretta, rischi sicurezza già da 2027. Kiev: esercito si ritira da Siversk; Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: raffica di missili e droni. Zelensky: Russia colpisce strutture civili.

