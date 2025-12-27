Ucraina Putin minaccia e l’Ue ribadisce sostegno a Kiev Meloni | Mantenere unità

27 dic 2025

Zelensky ha confermato l'incontro con il presidente Trump in Florida, sede in cui si discuterà delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto, il leader di Kiev ha partecipato alla call insieme ai leader europei e al presidente della Commissione europea. Sullo sfondo, invece, la perenne minaccia russa di Putin: "Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà al termine l'operazione militare speciale con la forza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina putin minaccia l8217ueUcraina, drone russo colpisce fermata dell'autobus a Bila Cerkva: il momento dell'esplosione - 'Molto può essere deciso prima del nuovo anno', annuncia il leader ucraino, riferendo che al summit in Florida sarann ... lastampa.it

ucraina putin minaccia l8217ueRussia, l'intelligence americana e i dubbi sulla tregua: «Putin vuole tutta l’Ucraina e minaccia i Baltici» - Le agenzie d’intelligence americane mettono in guardia su Vladimir Putin: il leader russo non ha mai cambiato idea né ridimensionato i suoi obiettivi di guerra. ilmattino.it

Putin accelera i suoi piani di conquista: "Prima l'intera Ucraina, poi i Baltici". L'allarme dell'intelligence Usa - L'allarme lanciato dall'intelligence Usa, che smentisce gli sforzi di pace dell'amministrazione Trump ... today.it

