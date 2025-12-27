Zelensky ha confermato l'incontro con il presidente Trump in Florida, sede in cui si discuterà delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto, il leader di Kiev ha partecipato alla call insieme ai leader europei e al presidente della Commissione europea. Sullo sfondo, invece, la perenne minaccia russa di Putin: "Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà al termine l'operazione militare speciale con la forza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Putin minaccia e l’Ue ribadisce sostegno a Kiev, Meloni: “Mantenere unità”

