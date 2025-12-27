Ucraina nuovo scandalo corruzione scuote Kiev | alcuni deputati incriminati per aver venduto voti

(Adnkronos) – L'Agenzia per la lotta alla corruzione in Ucraina (Nabu) ha incriminato diversi deputati di aver venduto i loro voti alla Verkhovna Rada e ha disposto perquisizioni di uffici dei gruppi parlamentari che sono state in un primo momento bloccate dalle forze di sicurezza. Il nuovo caso è destinato a fare scalpore dopo l'inchiesta per . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

