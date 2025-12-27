ucraina nuova indagine anticorruzione a kyiv

Un nuovo filone investigativo scuote l’ Ucraina. A renderlo noto è stata la Nabu, l’Agenzia nazionale anticorruzione, i cui funzionari nelle ultime ore hanno tentato di accedere al Parlamento per effettuare perquisizioni, senza riuscirci a causa dell’intervento dei servizi di sicurezza. In una nota ufficiale, l’agenzia ha riferito che «Nabu e Sap, a seguito di un’operazione sotto copertura, hanno smascherato un gruppo criminale organizzato che includeva alcuni attuali membri del parlamento». Lo stesso comunicato segnala inoltre che «I dipendenti del Dipartimento di Sicurezza dello Stato stanno opponendo resistenza agli agenti della Nabu durante le azioni investigative» all’interno dell’edificio parlamentare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

