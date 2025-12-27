Ucraina nuova inchiesta per corruzione | Coinvolti alcuni deputati Terremoto per Zelensky

L'Agenzia per la lotta alla corruzione in Ucraina (Nabu) ha incriminato diversi deputati per aver venduto i loro voti alla Verkhovna Rada e ha disposto perquisizioni di uffici dei gruppi parlamentari che sono state in un primo momento bloccate dalle forze di sicurezza. Si tratta di un nuovo caso destinato a fare scalpore dopo l'inchiesta per l'appropriazione indebita di circa 100 milioni di dollari nel settore dell'energia che ha toccato il braccio destro di Volodymir Zelensky, Andryi Yermak, costringendolo alle dimissioni, così come due ministri. L'inchiesta ha portato alla luce "un gruppo della criminalità organizzata di cui fanno parte anche alcuni deputati" che "hanno sistematicamente ricevuto vantaggi illeciti per votare alla Rada". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

