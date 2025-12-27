Ucraina Meloni | Unità vedute Europa Kiev e Usa per pace

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' importante "mai come in questo momento, mantenere l'unità di vedute tra partner europei, Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di conflitto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che ha partecipato nel pomeriggio di oggi insieme ad altri leader a una telefonata con il presidente Volodymyr

