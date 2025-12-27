Ucraina Carney | Accordo di pace vicino Dal Canada 2,5 miliardi a Kiev

Il primo ministro del Canada Mark Carney dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha sottolineato che per arrivare a un accordo di pace è necessaria "una Russia disposta a cooperare". "Abbiamo i mezzi e la possibilità di arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, ma questo richiede una Russia disponibile", ha affermato, condannando "la barbarie" di cui "siamo stati testimoni questa notte, con i raid massicci delle forze di Mosca su Kiev". Il premier canadese ha poi annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi di dollari per Kiev. "Questo sostegno aiuterà ad attrarre finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per avviare il processo di ricostruzione", ha dichiarato, assicurando che il Canada continuerà a fornire assistenza militare all'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

