"Il Natale è un evento che genera nelle città e nelle famiglie un clima di attesa e di gioioso coinvolgimento nel rivolgere lo sguardo alla capanna di Betlemme, richiamando la bimillenaria storia iniziata da quell’irripetibile momento, che ha irradiato luce in ogni dove". Da questa riflessione, il critico Valerio P. Cremolini è voluto partire nel presentare l’esposizione natalizia che si ripete sin dal 1987 al circolo culturale ‘Angiolo Del Santo’. La mostra, ‘L’atmosfera del Natale’ – questo il tema proposto dall’Ucai della Spezia – ha offerto quest’anno agli artisti una gamma di soluzioni tecniche (pittura, scultura, grafica, poesia), che valorizzano lo straordinario avvenimento accolto ogni anno con atteggiamento di novità da grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucai, torna l’Atmosfera del Natale. L’arte dimora al Circolo Del Santo

