Tutti i colori della verità la poetica di Guttuso in vetrina alla Fortezza

La pittura come atto di responsabilità, il colore come strumento di verità: è attorno a questa idea che ruota la grande mostra dedicata a Renato Guttuso, ospitata alla Fortezza Firmafede di Sarzana fino al 2 giugno. ‘Renato Guttuso - Il colore della realtà’ accompagna il visitatore dentro il cuore di una delle esperienze artistiche più intense e coerenti del Novecento italiano, riportando al centro il ruolo dell’arte come forma di conoscenza, partecipazione e presa di posizione. Prodotta in anteprima nazionale da MetaMorfosi, con la supervisione degli Archivi Guttuso, l’esposizione si inserisce nel percorso avviato negli ultimi anni dalla Fortezza Firmafede, già protagonista di importanti mostre dedicate ai grandi maestri del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

