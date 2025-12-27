Turni scoperti e postazioni chiuse | l’Asp di Reggio Calabria corre ai ripari
La sanità calabrese continua a confrontarsi con criticità strutturali, come confermato dalla Delibera n. 1170 del 16122025, adottata dal direttore generale Lucia Di Furia nominato con decreto n. 139 del 30052023 dal commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Furbetti del cartellino all'Asp di Reggio Calabria: 7 dipendenti indagati
Leggi anche: All’Asp di Reggio Calabria il prestigioso premio Welfare Oggi 2025
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Sanità negata sul Gargano Mancano i medici, turni scoperti durante le festività - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.