Turchia i resti degli ufficiali libici morti nell' incidente aereo trasferiti alla base militare prima del rimpatrio

I resti degli ufficiali libici uccisi in un incidente aereo in Turchia sono stati raccolti sabato mattina presto dall’Istituto di medicina legale di Ankara. I resti sono stati trasferiti in una base militare fuori dalla capitale, da dove verranno rimpatriati nel corso della giornata. Un jet privato che trasportava cinque ufficiali militari e tre membri dell’equipaggio si è schiantato martedì dopo il decollo da Ankara, uccidendo tutti a bordo. Funzionari libici hanno affermato che la causa dell’incidente è stato un malfunzionamento tecnico dell’aereo. Tra le vittime c’era il generale Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, il massimo comandante militare nella Libia occidentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

