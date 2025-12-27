Pisa-Juventus è anche la partita di Louis Thomas Buffon. L’attaccante nerazzurro figlio del portiere leggenda bianconera. Difficilmente lo si vedrà in campo, anche se il 17enne è già stabilmente in prima squadra e ha esordito in Serie A. Una traiettoria diversa da quella del padre Gigi, non solo per il ruolo. Louis Thomas infatti è partito dalla Juve e ha deciso di lasciarla quando era ancora un bambino. Mentre per ora ha scelto la Nazionale della Repubblica Ceca per evitare le pressioni della maglia azzurra. La decisione di vestire la maglia ceca è stata spiegata dallo stesso Louis all’epoca della prima convocazione con l’ Under 18: “Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per la carriera calcistica e per il mio sviluppo giocare per la Repubblica Ceca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tu torni a casa però con la Juve ci mettiamo una pietra sopra”: quando Louis Thomas Buffon lasciò Vinovo. Oggi sogna col Pisa

Leggi anche: Louis Thomas Buffon e l’incrocio romantico in Pisa Juve: partita nella partita per il figlio d’arte alla ‘prima’ contro i bianconeri

Leggi anche: Una nuova dinastia nel calcio italiano, il nome Buffon torna in Serie A: il figlio Louis Thomas esordisce con il Pisa

