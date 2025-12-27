2025-12-26 20:59:00 Flash news da TS: Il Como di Cesc Fabregas si appresta ad affrontare un’importante sfida in trasferta al ‘Via del Mare’ di Lecce. I lariani sono reduci da due sconfitte consecutive: il 4-0 rimediato in casa dell’Inter e l’1-0 contro la Roma. Entrambe sono arrivate lontano dal ‘Sinigaglia’, ed il match contro il club di Di Francesco – in programma sabato 27 dicembre alle 15 – sarà il terzo consecutivo lontano dalle mura di casa per gli uomini di Fabregas. Il Como vuole rialzare la testa e tornare a fare punti, e la trasferta di Lecce sarà un crocevia fondamentale per restare aggrappati al treno dell’Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Partita stimolante e impegnativa”. E sui rientri…

Leggi anche: L’avversario: parla Torrini. "Cosa mi aspetto? Partita difficile ma stimolante»

Leggi anche: Prepartita Torino-Milan, Maripan: “Partita stimolante. Dobbiamo alzare il livello dell’attenzione”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Amir Richardson lascerà la Fiorentina a gennaio, mentre sono in corso i colloqui con l'OGC Nice, come rivelato in esclusiva. #Fabregas suona la carica: "Partita stimolante e impegnativa". E sui rientri... Il Como di Cesc Fabregas si appresta ad affront x.com

Fabregas suona la carica: "Partita stimolante e impegnativa". E sui rientri... - facebook.com facebook